Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs direğe çarptı: 15 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu Kent Güvenlik Yönetim Sistemi direğine çarptı. Kazada 15 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direğine çarptığı kazada 15 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa–Birecik kara yolu üzerindeki TOKİ bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, tarlada çalışan işçileri evlerine bırakmak üzere yola çıkan, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 02 AND 456 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol ortasındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direğine çarptı. Kazada minibüste bulunan ve çoğunluğu kadınlardan oluşan 15 işçi yaralandı. Yaralılar, kazanın ardından kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
