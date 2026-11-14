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Birecik'te kepçeyle çarpışan otomobildeki karı koca öldü, 2 çocuk yaralandı

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Birecik'te kepçeyle çarpışan otomobildeki karı koca öldü, 2 çocuk yaralandı
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kepçe ile otomobilin çarpıştığı kazada otomobildeki karı koca hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı. Yaralı çocuklar Birecik Devlet Hastanesine kaldırılırken kepçe operatörü jandarma tarafından gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kepçe ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Abdullah Polat'ın (26) kullandığı 63 AJR 398 plakalı otomobil ile A.Ç. (19) yönetimindeki kepçe, Bentbahçesi Mahallesi muayene istasyonu yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Abdullah Polat ile eşi Seher Polat (27) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Asiye (4) ile Halil İbrahim Polat (2) 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kepçe operatörü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Bu arada kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde otomobil ile kepçenin çarpışma anları yer alıyor.

Kaynak: AA
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