Birecik'te çöken binanın enkazında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde çöken metruk binanın enkazı altında kalan Bülent Aslanparçası'nın (33), ekiplerin 3 saat süren çalışmasının ardından cansız bedenine ulaşıldı. Birecik Kaymakamı Mustafa Gürbüz'ün de takip ettiği çalışmalar sonunda ulaşılan Aslanparçası'nın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.