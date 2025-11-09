Arazi anlaşmazlığında kan aktı! Bilanço ağır
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki kardeş arasında çıkan arazi anlaşmazlığı büyüyerek sopalı-bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
- Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki kardeş ve çocukları arasında taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı bir kavga çıktı.
- Kavgada Erol Çelik, Yusuf Çelik, Samet Çelik ve Doğan Çelik vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
- Erol Çelik bıçak darbesiyle ağır yaralandı ve hayati tehlikesi bulunuyor.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, sokak ortasında iki kardeş arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, çocuklarının da karışmasıyla sopalı-bıçaklı kavgaya dönüştü.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Kırsal Bozdere Mahallesi'nde yaşayan ve arazi anlaşmazlığı nedeniyle sorun yaşayan Doğan Çelik ile kardeşi Yusuf Çelik, şehir merkezinde karşılaşınca aynı mesele yüzünden aralarında tartışma çıktı.
TAŞ, SOPA VE BIÇAKLAR KULLANILDI
Tarafların çocuklarının da tartışmaya dahil olması sonucu olay, kavgaya dönüştü. Sokak ortasında taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada Erol Çelik (17), Yusuf Çelik, Samet Çelik ve Doğan Çelik vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
YARALILAR VAR
Çevrede paniğe neden olan kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Erol Çelik'in, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. O anlar kameralara da yansıdı.