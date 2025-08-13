Amca ile yeğenin hayatını kaybettiği silahlı kavga kamerada

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada Murat Seçme (50) ile yeğeni Mehmet Gülü Seçme (30) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Çevrede panik ve korkuya neden olan silahlı kavga anı kameralara yansıdı.

SİLAHLI KAVGADA AMCA İLE YEĞEN HAYATINI KAYBETTİ

Birecik'e bağlı Bozdere Mahallesi'nde, iddiaya göre amca Murat Seçme ile yeğenleri Mehmet Gülü Seçme ve Murat Seçme (28) arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların karşılıklı silahlarını ateşlediği olayda, amca ve iki yeğeni ile kavgayı ayırmaya çalışan Emel Seçme yaralandı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Murat Seçme ile yeğeni Mehmet Gülü Seçme, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. 2 kişin öldüğü, 2 kişin de yaralandığı silahlı kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, evin önünde başlayan tartışma ve ardından silahların ateşlenmesi ve çevredeki kişilerin kaçmaları yer alıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.