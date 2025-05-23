Bir yastıkta 45 yıl: Gurbetçi çift gençlere ilham oldu

Bir yastıkta 45 yıl: Gurbetçi çift gençlere ilham oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir yastıkta 45 yıl: Gurbetçi çift gençlere ilham oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aile Yılı ilanına Malatya'dan anlamlı bir örnek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan etmesinin ardından, Malatya'da yaşayan gurbetçi Abdullah ve Hatice Özçakıçı çiftinin 45 yıllık evliliği,...

Bir yastıkta 45 yıl: Gurbetçi çift gençlere ilham oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aile Yılı ilanına Malatya'dan anlamlı bir örnek

MALATYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan etmesinin ardından, Malatya'da yaşayan gurbetçi Abdullah ve Hatice Özçakıçı çiftinin 45 yıllık evliliği, genç kuşaklara ilham veriyor. Almanya'da yaşayan çift, memleketleri Malatya'da evliliklerinin yıl dönümünü kutlarken, sabır, sevgi ve saygıyla ördükleri hayat yolculuklarını anlattı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde doğup büyüyen Özçakıçı çifti, genç yaşta görücü usulüyle evlenerek Almanya'da yeni bir hayat kurdu. Hatice Özçakıçı, 14 yaşında eşinin yanına Almanya'ya gittiğini belirterek, "Anne babamın tavsiyesiyle evlendim. Çok küçüktüm ama zamanla birbirimize alıştık. 45 yıldır evliyiz. Dört çocuğumuz, altı torunumuz var. Evlilikte mutluluğun sırrı sabır, saygı ve anlayış. Gençlere tavsiyem, evliliği hemen bitirmesinler" dedi.

Almanya'da bir lokanta işleten ve Türk kültürünü yaşatmaya özen gösteren Hatice Özçakıçı, "Almanya o kadar güzel bir ülke değil. Türkiye'nin kıymetini bilelim. Kültürümüzü çocuklarımıza aktarmak için çaba gösteriyoruz. Sevgi zamanla azalabilir ama saygı devam ederse evlilik ayakta kalır" diye konuştu.

"Aile kurmak çok kıymetli"

Abdullah Özçakıçı ise ilk kez 1968 yılında babasının yanına Almanya'ya gittiğini belirtti. Hatice Hanım'la tanışma sürecini anlatan Özçakıçı, "Dedem ve kayınpederim birbirlerini tanıyordu. Hatice'yle dört gün içinde nişanlanıp evlendik. Evlendikten sonra Almanya'ya döndük. Okulumu orada tamamladım, çocuklarımız oldu. Lokantacılık yapıyorum. Türk yemekleriyle kültürümüzü yaşatıyoruz. Aile kurmak çok kıymetli. Gençlerin sabırlı olması, büyüklerinden destek alması lazım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a Aile Yılı uygulaması için teşekkür eden çift, güçlü aile yapısının korunmasının önemine vurgu yaptı.

Gelenekler ve aile bağları vurgusu

45 yıllık evliliklerini karşılıklı anlayışla sürdürdüklerini belirten Özçakıçı çifti, genç nesillere aile bağlarını güçlendirme ve geleneklerine sahip çıkma çağrısında bulundu.

"Evlilik kolay değil, iniş çıkışları var. Ama sevgi ve saygı varsa her şey mümkün." sözleriyle seslenen çift, Aile Yılı'nın gençler için önemli bir farkındalık fırsatı olduğuna dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK DÖNMEZ - Güncel
Yönetimin tek bir dileği var! Mourinho Ali Koç'a kararını iletti

Mourinho Ali Koç'a son kararını iletti
Şampiyon takım ligden çekilme kararı aldı: Bizim kıymetimiz bilinmedi

Şampiyon takım ligden çekilme kararı aldı
Türk profesörün şakasını dünya basını gerçek sandı, röportaj isteyen bile oldu

Profesörün şakasını dünya basını gerçek sandı! Röportaj bile istediler
320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi

320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi
ABD, 200 yıldır kullanılan parayı tedavülden kaldırıyor

Darphane devrede! 200 yıllık para tedavülden kalkıyor
20 gün önce anket yapıldı! İşte Erdoğan'ın 'Aşkım' dediği İstanbul'da son durum

İşte Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği İstanbul'da son durum
Aile boyu dolandırıcılık iddiası! Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler

Aile boyu dolandırıcılık! Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler
ABD basını: Trump, Güney Kore'deki askerlerini geri çekmeyi planlıyor

Trump'ın hamlesi ülkenin uykularını kaçırdı! Askerlerini geri çekiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.