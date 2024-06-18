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Bir başıboş köpek terörü daha! Kediyi yerken görüntülendi

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Türkiye'de başıboş köpek sorunu iyiden iyiye tırmanırken neredeyse her gün yeni bir saldırıya ilişkin görüntü servis ediliyor. Son olaysa Sivas'ta yaşandı. Araçla seyir halindeki bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği videoda, başıboş bir köpeğin kıskıvrak yakaladığı kediyi ağzında taşıdığı ve yemek üzere olduğu görüldü.

TBMM'ye getirilen ve başıboş köpeklerin uyutulmasını da içeren yasal düzenleme tasarısı kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, neredeyse her gün yeni bir saldırıya ilişkin görüntü ortaya çıkıyor.

İNFİAL YARATAN GÖRÜNTÜ

Sivas Merkez'de yaşanan bir olaya ilişkin görüntüler de sosyal medyada infiale neden oldu. Seyir halindeki bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği videoda başıboş bir sokak köpeğinin sokak ortasında yakaladığı kediyi ağzında taşıdığı ve yemek üzere olduğu görüldü.

"ÇOK SEVEN SAHİPLENİP EVİNDE BAKSIN"

Videoyu paylaşan çok sayıda kullanıcı, hükümete seslenerek başıboş köpek sorununun bir an önce çözülmesi çağrısında bulundu. Bir kullanıcının yaptığı "Sahipsiz köpeklerin hepsi toplatılmak zorundadır. Mahalle köpeği saçmalığı ile bu köpekleri sokaklarda tutacaklar. Çok seven sahiplenip evinde, bahçesinde baksın" yorumu dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com / Güncel

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