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"Bir Anne Hakkında" filmi, Türkiye prömiyerini Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yapacak

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Yönetmen Büşra Bülbül'ün ilk uzun metraj kurmaca filmi, TRT ortak yapımı "Bir Anne Hakkında", Türkiye prömiyerini 24-31 Ekim'de düzenlenecek "63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali"nde gerçekleştirecek.

Yönetmen Büşra Bülbül'ün ilk uzun metraj kurmaca filmi, TRT ortak yapımı "Bir Anne Hakkında", Türkiye prömiyerini 24-31 Ekim'de düzenlenecek "63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali"nde gerçekleştirecek.

Dünya prömiyerini 28. Şanghay Uluslararası Film Festivali'nde yapan film, festivalin "Ulusal Uzun Metraj Yarışma" seçkisinde Türkiye'deki izleyiciyle buluşacak.

Filmde, karaciğer yetmezliğinin son evresindeki eşini hayatta tutmaya çalışan Sibel'in mücadelesi anlatılıyor. Organ nakli için uygun donör bulma çabası sonuçsuz kalan Sibel, hem para kazanmak hem de eşinin tedavisini sürdürebilmek amacıyla sokaklarda süt satmaya başlıyor. İçinde bulunduğu koşulların giderek ağırlaşmasıyla Sibel, hayatta kalma mücadelesi sırasında ahlaki sınırlarını sorgulayacağı bir sürece sürükleniyor.

Senaryosunu Büşra Bülbül ile Bekir Bülbül'ün kaleme aldığı filmin yapımcılığını Betül Demir üstlenirken, TRT ortak yapımcı olarak projede yer alıyor. Filmin görüntü yönetmenliğini Kürşat Üresin, kurgusunu Naim Kanat, sanat yönetmenliğini ise Natali Yeres yapıyor.

Başrollerinde Sevda Erginci, Duygu Köse, Ümran Şakır, Osman Doğan, Ecmel İs Ergür ve Ahmet Çelik'in yer aldığı film, 2022 TRT 12 Punto Senaryo Günleri'nde "Ortak Yapım Ödülü"ne layık görüldü. Film, ayrıca 2024 Antalya Film Forum Uzun Metraj Kurmaca Film Work-in-Progress Platformu'na seçildi.

"Bir Anne Hakkında", Şanghay'daki dünya prömiyerinin ardından Türkiye'de ilk kez Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

Kaynak: AA
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