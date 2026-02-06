Erzincan'da Binlerce Kişi Bayrak Yürüyüşü Düzenledi

ERZİNCAN'da binlerce öğrenci ve vatandaş bayrak yürüyüşü düzenledi. Vali Hamza Aydoğdu ve il protokolünün de katıldığı yürüyüşte bayraklar Dörtyol Meydanı'nda buluştu.

Erzincan'da 'İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle' temasıyla bayrak yürüyüşü düzenlendi. Binlerce öğrencinin ve vatandaşın yanı sıra il protokolünün katıldığı yürüyüş aynı anda Ordu, 13 Şubat, Fevzipaşa ve Halitpaşa caddelerinde başladı. Vali Hamza Aydoğdu ile il protokolü ve vatandaşlar, aynı anda omuzlarında Türk bayrağı ile yürüyüşe geçti. Dört ayrı istikametten, ellerinde ay yıldızlı, al bayrak ile yürüyen binlerce kişi Dörtyol Meydanı'nda buluştu.

Kalabalık, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitler, kahraman gaziler ve 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Hep birlikte İstiklal Marşı'nın okunduğu program Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile öğrencilerin okuduğu bayrak şiiriyle son buldu.

Programa Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, il protokolü, binlerce öğrenci ve vatandaşlar katıldı.