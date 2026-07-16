Bingöllü öğretmen 5 yıllık çalışmayla kentin kuş zenginliğini fotoğrafladı

Bingöl'de yaşayan 25 yıllık öğretmen Serhat Bürke, yaklaşık 5 yıllık çalışmanın sonunda kentteki 110 kuş türünü objektifiyle kayıt altına aldı.

Çocukluk yıllarında babası sayesinde fotoğraf çekmeye başlayan 48 yaşındaki Serhat Bürke, sınıf öğretmeni olduktan sonra bu alana daha fazla zaman ayırdı.

Fotoğrafçılık ve kameramanlık eğitimi de alan evli ve 2 çocuk babası Bürke, yıllar içinde geliştirdiği ilgisini doğa fotoğrafçılığına yöneltti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2024 yılında düzenlenen "Öğretmen Gözüyle" temalı fotoğraf yarışmasında Türkiye birinciliği elde eden Bürke, Bingöl'ün zengin coğrafyasındaki kuş çeşitliliğini fotoğraflarıyla belgeledi.

Bingöl'ün dağlarını, yaylalarını, ovalarını ve farklı doğal alanlarını gezen Bürke, nadir görülen kuş türlerini görüntülemek için uzun süre sahada çalışma yürüttü.

Bürke, yaklaşık 5 yıl boyunca kentin farklı noktalarında yaptığı çalışmalarla kuş türlerinin izini sürdü.

İçerisinde nadir görülen türlerin de bulunduğu kuşları fotoğraflayan Bürke, bu çalışmalarıyla Bingöl doğasındaki zengin kuş çeşitliliğini ortaya koydu.

Bürke, uzun süren çalışmasının ardından fotoğraflarını "Bingöl Kuşları" adlı kitapta bir araya getirerek okuyucularla buluşturacak.

Fotoğrafçılık çalışmalarının yanı sıra gönüllülük faaliyetlerini de sürdüren Bürke, aynı zamanda Bingöl'de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı gönüllü öğretmenlerden oluşan MEB Arama Kurtarma Birimi (AKUB) liderliği görevini yürütüyor.

"Bingöl'ün coğrafyası kuş fotoğrafçılığına çok müsait"

Serhat Bürke, AA muhabirine, Bingöl'ün zengin kuş popülasyonunu fark etmesinin ardından kuş fotoğrafçılığına yöneldiğini söyledi.

"Bingöl Kuşları" kitabında 70 kuş türü fotoğrafının bölgeye özgü olduğunu dile getiren Bürke, kentte bu alanda hazırlanan ilk kapsamlı çalışmayı ortaya koymanın kendisi için büyük mutluluk olduğunu belirtti.

Bürke, şunları kaydetti:

"Fotoğrafçılığa ilgim aslında çocukluğumdan beri babamdan bana geçen bir merak. Evimizde her zaman bir fotoğraf makinesi vardı. Öğretmenliğe başladıktan ve ekonomik özgürlüğümü kazandıktan sonra bu işle daha ciddi anlamda ilgilenmeye başladım. Bununla ilgili eğitimler aldım. Aynı zamanda fotoğrafçılık ve kameramanlık mezunuyum. Yaklaşık 5-6 yıldır da profesyonel olarak fotoğrafçılık yapıyorum. Fotoğrafçılık alanındaki birçok yarışmada ödüller aldım. Bingöl'ün coğrafyası kuş fotoğrafçılığına çok müsait. Kuş popülasyonunun bu kadar yüksek olduğu bir yerde fotoğrafçılık anlamında bir eksiklik hissettim. Doğa, insan ve manzara fotoğrafları çekiyordum. Kuşlara olan ilgim ve sevgim de eklenince kuş fotoğrafçılığına yöneldim."

"Daha çok görsel yönüne odaklanıyorum"

Coğrafyada artık yeni tür bulmanın zorlaştığını anlatan Bürke, "Fotoğraf çekerken bu nedenle daha çok görsel yönüne odaklanıyorum. Bingöl'de fotoğraflanabilecek kuş türlerinin büyük bölümünü çektiğimi düşünüyorum." dedi.

Özellikle Bingöl Ovası'nın göç yolu üzerinde bulunmasının önemli bir avantaj sağladığını aktaran Bürke, bu süreçte Bingöl'ün her yerine gittiğini, Yayladere'den Yedisu'ya, Bingöl Ovası'na kadar birçok bölgede fotoğraf çektiğini anlattı.

En verimli yerin göç güzergahında bulunması dolayısıyla Bingöl Ovası olduğunu dile getiren Bürke, özellikle nisan ile haziran ayları arasında turna, beyaz çaylak, kaya kartalı gibi birçok ender türe rastlamanın mümkün olduğunu vurguladı.

"Turna kuşunu da çekince kitabımı tamamlamış oldum"

Kendisini en çok heyecanlandıran karenin, nesli tehlike altındaki ak kuyruklu kartalı görüntülediği an olduğunu anlatan Bürke, şunları aktardı:

"Tamamen tesadüf eseri oldu. Suyun kenarında bir hareketlilik fark ettim. Dikkatlice baktığımda ak kuyruklu kartalın suya düşen bir ördeği çıkarmaya çalıştığını gördüm. Herkesin görmekte bu kadar zorlandığı bir türü bir de avlanırken fotoğraflamak gerçekten benim için çok muazzam bir andı. Bir de yıllarca turna kuşunu aradım, bir türlü denk gelmedi. En sonunda o da kısmet oldu. Turna kuşunu da çekince kitabımı tamamlamış oldum. Uluslararası alanda Türkiye'yi temsil etme fırsatı da buldum. Geçen yıl Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun düzenlediği 'Kuşlar Beslenirken' temalı yarışmada Türkiye takımına seçildim. Türkiye'yi temsil etmek benim için büyük bir onurdu. Yarışmayı takım olarak dördüncü sırada tamamladık. Bu da aldığım en güzel ödüllerden biri oldu."