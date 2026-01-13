Bingöl Üniversitesinde öğrencilere mobil araçla çorba ikrabında bulunuldu
Bingöl İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı, Bingöl Üniversitesinde sınav günü öğrencilere mobil araçla sıcak çorba dağıttı.
Bingöl İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bingöl Şubesi tarafından Bingöl Üniversitesinde öğrencilere mobil araçla çorba ikrabında bulunuldu.
İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, sınav günü üniversite kampüsünde konuşlandırılan mobil ikram aracı aracılığıyla öğrencilere sıcak çorba dağıtıldı.
Programa katılarak öğrencilere çorba dağıtan İl Müftüsü Orhan İmamoğlu, kısa süre önce halka hizmet anlayışıyla Bingöl'e kazandırılan mobil ikram aracının hizmet vermeye başladığını bildirdi.
İmamoğlu, İl Müftülüğü ve TDV Bingöl Şubesi koordinasyonunda din görevlilerinin özverili katkılarıyla hizmet vermeye başlayan araçla üniversite, hastane ve kentin farklı noktalarında vatandaşlara sıcak çorba dağıtıldığını belirtti.