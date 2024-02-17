Bingöl'ün yüksek rakımlı bölgesinde karla kaplanan menderesler fotoğraf tutkunlarına eşsiz kareler sunuyor

Bingöl'ün yüksek rakımlı bölgesinde karla kaplanan menderesler, kış aylarında fotoğraf tutkunlarına eşsiz kareleri yakalama fırsatı sunuyor.

Adaklı ilçesine yakın bölgede çevresi yüksek dağlarla çevrili geniş bir ovaya yayılan menderesler, kar ve yağmur sularıyla besleniyor.

Yaz aylarında bölgedeki köylerin otlak ve su ihtiyacının da karşılandığı ova ile menderesler, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Mendereslerin son bulduğu noktada oluşan gölet soğuk havanın ardından dondu.

Bingöl Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Kulübü Derneği Başkanı Kenan Nihat Elçi, AA muhabirine, mendereslerin kış aylarında fotoğrafçılara güzel kareler sunduğunu söyledi.

Elçi, "Menderesler inanılmaz güzel. Bu haliyle fotoğrafçıyı da cezbediyor. Yüksek yerde bulunup bunu fotoğraflamak ya da dronla buradan güzel etkili görüntüler çekmek mümkün. Oldukça güzel bir yer." ifadesini kullandı.