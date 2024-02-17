Üye Girişi
Haberler

Bingöl'ün yüksek rakımlı bölgesinde karla kaplanan menderesler fotoğraf tutkunlarına eşsiz kareler sunuyor

Güncelleme:

Bingöl'ün Adaklı ilçesine yakın bölgede bulunan yüksek rakımlı menderesler, kış aylarında karla kaplanarak fotoğrafçılara güzel kareler yakalama fırsatı sunuyor. Mendereslerin son bulduğu noktada oluşan gölet ise soğuk havanın etkisiyle donuyor.

Bingöl'ün yüksek rakımlı bölgesinde karla kaplanan menderesler, kış aylarında fotoğraf tutkunlarına eşsiz kareleri yakalama fırsatı sunuyor.

Adaklı ilçesine yakın bölgede çevresi yüksek dağlarla çevrili geniş bir ovaya yayılan menderesler, kar ve yağmur sularıyla besleniyor.

Yaz aylarında bölgedeki köylerin otlak ve su ihtiyacının da karşılandığı ova ile menderesler, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Mendereslerin son bulduğu noktada oluşan gölet soğuk havanın ardından dondu.

Bingöl Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Kulübü Derneği Başkanı Kenan Nihat Elçi, AA muhabirine, mendereslerin kış aylarında fotoğrafçılara güzel kareler sunduğunu söyledi.

Elçi, "Menderesler inanılmaz güzel. Bu haliyle fotoğrafçıyı da cezbediyor. Yüksek yerde bulunup bunu fotoğraflamak ya da dronla buradan güzel etkili görüntüler çekmek mümkün. Oldukça güzel bir yer." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Bingöl Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CUMARTESİ NOTER AÇIK MI? Noterler cumartesi çalışıyor mu, kaça kadar açık? Noter çalışma saatleri 2024! Niğde belediye başkanı hangi partiden? Niğde belediye başkanı kim, hangi partiden seçilmiştir? ATM'den kaç TL nakit çekiliyor? ATM nakit çekme limiti ne kadar, kaç TL'ye yükseltildi? LİMAK ÇİMENTO HALKA ARZ: Limak Çimento halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu? SORA NEDİR? YAPAY ZEKA SORA NE İŞE YARAR? Yapay zeka uygulaması sora nasıl kullanılır? Müge Anlı Evra kimdir? Müge Anlı İle Tatlı Sert Evra gerçek adı ne, olayı nedir? BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR? Emekli bayram ikramiyesi kaç TL, belli oldu mu? Detaylar belli oldu! Bugün Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm var mı, yayınlanacak mı? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 17 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 17 Şubat dün gece deprem mi oldu? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 17 Şubat Cumartesi hangi sınav yapılacak? 17 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Tarihte bugün ne oldu? 19 Şubat'ta doğan ünlüler! 19 Şubat'ta ne oldu? 19 Şubat ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 18 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 18 Şubat'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 17 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 17 Şubat'ta yaşananlar!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title