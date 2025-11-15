Bingöl'ün Karlıova İlçesinde Kar Yağışı Etkili Oldu
Karlıova ilçesinin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, Kartal Dağı'nda 15 santimetreye kadar kar kalınlığı oluşturdu. Rüzgar enerjisi santrali ekipleri yolların kapanmaması için çalışmalara başladı.
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Karlıova ilçesi kırsalının yüksek kesimlerde, sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kartal Dağı'nda yağış ile beraber kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Bölgedeki rüzgar enerjisi santrali şirketi ekipleri, yolun kapanmaması için iş makineleriyle çalışma yaptı.
Haber: /BİNGÖL
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel