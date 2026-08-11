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Bingöl'ün içme suyu sorunu 2055'e kadar çözüldü

Bingöl'ün içme suyu sorunu 2055'e kadar çözüldü
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DSİ, Bingöl İçmesuyu İsale Hattı Projesi'ni tamamladı. Proje kapsamında 21 km çelik boru hattı ve 5 bin metreküplük depo inşa edildi. Yıllık 9,46 milyon metreküp su ile 2055'e kadar kentin su ihtiyacı karşılanacak.

Bingöl'ün içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla yapımı gerçekleştirilen "Bingöl İçmesuyu İsale Hattı Projesi" tamamlandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, proje kapsamında 1 içme suyu regülatörü, yaklaşık 21 kilometre uzunluğunda çelik borudan oluşan isale ve depo bağlantı hattı ile 5 bin metreküp kapasiteli içme suyu deposunun inşa edildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "İsale hattı vasıtasıyla mevcut kaynaklarla birlikte yıllık 9,46 milyon metreküp içme ve kullanma suyu verilerek 2055 yılına kadar Bingöl ilimizin içme suyu ihtiyacının karşılanmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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