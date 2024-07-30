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Bingöl'ün Genç ile Kiğı ilçelerinde çıkan orman yangınları söndürüldü

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Genç ilçesinin Yağızca ve Kiğı ilçesinin Yazgünü köylerindeki ormanlık alanda çıkan yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Vali Ahmet Hamdi Usta, yangın söndürme çalışmalarında görev alan kamu görevlilerine ve köylülere teşekkür etti.

Bingöl'ün Genç ile Kiğı ilçelerinde çıkan orman yangınları söndürüldü.

Genç ilçesinin Yağızca ve Kiğı ilçesinin Yazgünü köylerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın bölgelerine Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdare, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangın söndürme çalışmalarında görev alan kamu görevlilerine ve köylülere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Hamdi Usta Bingöl Kiğı Genç Orman Yangınları Doğal Afetler Yaşam Güncel Haberler

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