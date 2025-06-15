Bingöl'ün Genç İlçesinde 4 Büyüklüğünde Deprem

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Bingöl'ün Genç ilçesinde saat 00.03'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin 6,99 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu. Vali Ahmet Hamdi Usta, şu ana kadar olumsuz bir durumun olmadığını belirtti.

Bingöl'ün Genç ilçesinde saat 00.03'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( Afad ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Genç ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum, can ve mal kaybı ihbarı alınmamış olmakla beraber ilçe Kaymakamımızın koordinesinde AFAD ekiplerimiz, jandarmamız ve muhtarlarımızla birlikte saha taramaları yapılmakta ve sahadaki gelişmeler yakından takip edilmektedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimle Allah beterinden korusun diyorum."

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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