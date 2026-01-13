Haberler

Bingöl'ün 3 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Güncelleme:
Bingöl'ün Karlıova, Adaklı ve Kiğı ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildi. Kamuda çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olan personel ile çocuğu anaokuluna devam eden kadınlar idari izinli sayılacak.

Kaymakamlıkların, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, ilçelerde yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşabilecek risklere karşı 3 ilçede resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde 14 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiği kaydedilen açıklamada, kamuda çalışan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
