Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bingöl Solhan'da kayıp 81 yaşındaki Alzheimer hastası Cabbar Peşmen'in cesedi bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'ün Solhan ilçesinde kayıp olarak aranan 81 yaşındaki Alzheimer hastası Cabbar Peşmen'in cesedi, AFAD ve diğer ekiplerin Göksu köyü Şerafettin Yaylası mevkisindeki arama çalışmalarında bulundu. Peşmen'in cenazesi otopsi için Genç Devlet Hastanesi morguna götürülecek.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde kayıp olarak aranan 81 yaşındaki Alzheimer hastası Cabbar Peşmen'in cesedi bulundu.

Halimepınar Mahallesi'ndeki evinden Genç ilçesinde yaşayan yakınlarının yanına gitmek üzere ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Peşmen'in bulunması için AFAD ekiplerince çalışma yürütüldü.

AFAD, UMKE, Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği ekipleri ile bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yürütülen çalışmalarda, Şimşirpınar, Dilektepe, Yenibaşak, Elbaşı, Göksu ve Yiğitharman köylerinde arama yapıldı.

Solhan'a bağlı Göksu köyü Şerafettin Yaylası mevkisinde arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Peşmen'in cenazesini buldu.

Peşmen'in cenazesinin otopsi için Genç Devlet Hastanesi morguna götürüleceği öğrenildi.

Olay

Halimepınar Mahallesi'ndeki evinden Genç ilçesinde yaşayan yakınlarının yanına gitmek üzere ayrılan Cabbar Peşmen'den haber alamayan ailesi, ilçedeki yakınlarıyla iletişime geçmiş, Peşmen'in buradaki eve de ulaşmadığının öğrenilmesi üzerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

İhbarın ardından başlatılan arama çalışmaları kapsamında incelenen güvenlik kamerası kayıtlarında, 25 Ekim'de evinden ayrılan Peşmen'in aynı gün saat 11.27'de Orman İşletme Müdürlüğü ile Yatılı Bölge Okulu civarında olduğu görülmüştü.

Kaynak: AA
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
BİM'den dev satın alma! Türkiye'nin büyüklerinden birini bünyesine katıyor13

BİM'den sürpriz hamle! Türkiye'nin ikinci büyük üreticisini aldı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa

Arda için canlı yayında yapılan yorum olay oldu: O çocuğa...
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor! Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı?

Erdoğan kalemini kırmış! Bir “Affımı istiyorum” haberi daha gelebilir
Galatasaray'da Osimhen müjdesi! Beşiktaş derbisi için karar verildi

Galatasaray taraftarının yüzünü güldürecek haber geldi!
AVM'de kadınlara saldırdı! Karşısına çıkan genç tek yumrukla yere serdi

AVM'de kadınlara saldırdı! Sonu hiç beklediği gibi olmadı
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır'dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi17

Her şeyi değiştirecek ifade: Evine gittim, 149 bin lira gönderdi
10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları53

10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
Çamura basmamak için attığı adım felaket oldu! Boğaziçi öğrencisi bina boşluğuna düştü

Çamura basmamak için attığı adım felakete döndü! Yoğun bakımda