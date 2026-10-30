Bingöl Solhan'da kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastası için AFAD arama başlattı

Bingöl Solhan'da kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastası için AFAD arama başlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'ün Solhan ilçesinde kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastası için AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Son olarak 25 Ekim saat 11.27'de Orman İşletme Müdürlüğü ile Yatılı Bölge Okulu civarında görülen hasta, Elbaşı köyü kırsalında dron destekli aranıyor.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastasının bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Halimepınar Mahallesi'ndeki evinden Genç ilçesinde yaşayan yakınlarının yanına gitmek üzere ayrılan Cabbar Peşmen'den haber alamayan ailesi, ilçedeki yakınlarıyla iletişime geçti.
Peşmen'in buradaki eve de ulaşmadığını öğrenen aile, kayıp ihbarında bulundu.
İhbar üzerine dün sabah saatlerinden itibaren AFAD ekiplerince Peşmen'in bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu Peşmen'in 25 Ekim saat 11.27'de Orman İşletme Müdürlüğü ile Yatılı Bölge Okulu civarında görüldüğü tespit edildi.
Ekiplerin, Elbaşı köyü kırsalında dron desteğiyle havadan ve karadan yürüttüğü arama çalışmaları sürüyor.