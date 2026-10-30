Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bingöl Solhan'da kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastası için AFAD arama başlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'ün Solhan ilçesinde kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastası için AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Son olarak 25 Ekim saat 11.27'de Orman İşletme Müdürlüğü ile Yatılı Bölge Okulu civarında görülen hasta, Elbaşı köyü kırsalında dron destekli aranıyor.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastasının bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Halimepınar Mahallesi'ndeki evinden Genç ilçesinde yaşayan yakınlarının yanına gitmek üzere ayrılan Cabbar Peşmen'den haber alamayan ailesi, ilçedeki yakınlarıyla iletişime geçti.

Peşmen'in buradaki eve de ulaşmadığını öğrenen aile, kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine dün sabah saatlerinden itibaren AFAD ekiplerince Peşmen'in bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu Peşmen'in 25 Ekim saat 11.27'de Orman İşletme Müdürlüğü ile Yatılı Bölge Okulu civarında görüldüğü tespit edildi.

Ekiplerin, Elbaşı köyü kırsalında dron desteğiyle havadan ve karadan yürüttüğü arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
Bu haber 20 sitede yayınlandı.
Game of Thrones'un yıldızı ölümle burun buruna! Metroya sığındı

Ünlü oyuncu gece yarısı kabusu yaşadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın turisti bıçak zoruyla kaçırdı, TikTok paylaşımı yapınca yakalandı

TikTok ilk defa işe yaradı! Kadın turisti ormana kaçırdı ama...
Trump gazetecinin sorusuna sinirlendi: Berbat görünüyorsun, biraz kilo ver

Soruyu duyunca sinirden deliye döndü
Elon Musk'ın tek emojisi ortalığı karıştırdı! 1 milyar dolarlık rest

Tarihi vurgunla alay etti! Milyarderin tehdidi ortamı bir anda gerdi
Ne kira ne de gıda fiyatları! İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu

Ne kira ne de gıda fiyatları! İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan ortak bildiri: Ticaret hızlandırılacak, seyahati kolaylaştıracak adım gündemde

Ortak bildiri! Türk devletlerinden seyahati kolaylaştıracak adım
Bahçeli ile kol kola yürümesi partiyi karıştırdı! Dervişoğlu'ndan Usta'ya mesaj

Bahçeli ile yürümesi partiyi karıştırdı! Dervişoğlu'ndan Usta'ya mesaj
İğrenç ötesi komplo: Nişanlısına cinsel saldırıda bulunması için internetten parayla adam tuttu!

Nişanlısına cinsel saldırıda bulunması için parayla adam tuttu!