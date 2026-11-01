Bingöl-Muş yolunda şarampole yuvarlanan araçta 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Bingöl-Muş yolunda şarampole yuvarlanan araçta 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl-Muş kara yolunun Ekinyolu köyü mevkisinde kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Kazada araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı; ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Bingöl'de hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 12 AS 400 plakalı hafif ticari araç, Bingöl- Muş kara yolunun Ekinyolu köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA