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Bingöl-Muş yolunda şarampole yuvarlanan araçta 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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Bingöl-Muş kara yolunun Ekinyolu köyü mevkisinde kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Kazada araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı; ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bingöl'de hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 12 AS 400 plakalı hafif ticari araç, Bingöl- Muş kara yolunun Ekinyolu köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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