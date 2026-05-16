Bingöl merkezli organize suç örgütüne yönelik soruşturmada tutuklu sayısı 18 oldu

BİNGÖL merkezli 4 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 7'si tutuklandı. Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan 11 şüpheli ile birlikte toplam tutuklu sayısı 18'e yükseldi.

Bingöl Genç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silah ve uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu; İstanbul, Bingöl ve Genç ilçesinde faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 13 Eylül 2025'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 3 AK-47 tüfeği, 5 AK-47 şarjörü, 1 AK-47 seyyar dipçiği, 166 AK-47 fişeği, 3 tabanca ve şarjörleri, 185 tabanca fişeği, 2 balistik yelek, 1 kilo 979 gram kokain, 129 gram toz esrar, 504 gram skunk, 754 gram esrar ve sentetik uyuşturucu imalatında kullanılan maddeler ele geçirildi.

ÖRGÜT ÜYELERİNE İŞKENCE YAPMIŞLAR

Suç örgütünün, Bingöl'ün Genç ilçesinde ağlarına düşürdükleri kişileri İstanbul'a götürerek uyuşturucu ticaretinde 'torbacı' olarak kullandıkları belirlendi. İncelemede; örgütün emirlerini yerine getirmeyen ve uyuşturucu satmak istemeyen kişileri kaçırarak hürriyetlerinden yoksun bıraktıkları ve bu kişilere yönelik nitelikli cinsel saldırıda bulunarak cezalandırdıkları ortaya çıktı. Örgütün, bu suçlardan elde ettikleri gelirleri de paravan olarak açtıkları iş yerleri üzerinden akladıkları tespit edildi.

8 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Söz konusu örgüt içinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen toplam 38 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu kez 12 Mayıs'ta Bingöl merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 30 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 11'i işlemlerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, son operasyonla birlikte tutuklu sayısının 18'e yükseldiği bildirildi.

