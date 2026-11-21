Bingöl Karlıova'da sis görüş mesafesini 10 metreye indirdi, sürücüler zorlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir haftadır yağan yağmurun ardından etkili olan sis, Bingöl-Erzurum kara yolunda görüş mesafesini yer yer 10 metreye kadar düşürdü. Sürücüler sis farlarını ve dörtlü ikaz lambalarını yakarak güçlükle ilerledi.
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde bir haftadır yağan yağmurun ardından sis etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü Bingöl- Erzurum kara yolunda sürücüler güçlükle ilerledi.
Karlıova ilçesinde bir haftadır süren yağmurun ardından sis etkili oldu. Özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşan sis nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü Bingöl-Erzurum kara yolunda sürücüler, sis farlarını ve dörtlü ikaz lambalarını yakarak ilerledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı