Karlıova'da kar yağışı etkili oldu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı ile kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı. Yoğun kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor ve karla mücadele ekipleri yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı. Ekipler yolların kapanmaması için çalışma başlattı.

Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede yağışın etkisini artırmasıyla birlikte kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu. Yoğun kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, karla mücadele ekipleri yolların kapanmaması için çalışma başlattı. Ekiplerin zorlu hava koşullarına rağmen karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

