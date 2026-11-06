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Bingöl-Erzurum kara yolunda takla atan araçta 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

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Bingöl-Erzurum kara yolunda öğleden sonra yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı. Kazada araçta bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı, yaralılar Bingöl Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİNGÖL- Erzurum kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan hafif ticari araçtaki 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Bingöl-Erzurum kara yolu Soğukçeşme mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 AGU 661 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Ahmet SAYILIR/BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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