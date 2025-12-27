Haberler

Bingöl-Erzurum kara yolu kar nedeniyle tır trafiğine kapatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl Valiliği, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl-Erzurum kara yolunun tır geçişlerine kapatıldığını açıkladı. Sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Bingöl- Erzurum kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı.

Bingöl Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, kentteki kar yağışı nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Bingöl-Erzurum Devlet Yolu'nun Karvansaray Kavşağı ile Bingöl-Erzurum il sınırı arası, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 16.55 itibarıyla tır trafiğine kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
Esenyurt'ta kadın işçileri taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü, 1'i ağır 9 yaralı

İstanbul'da işçi servisi şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastanede hayatının şokunu yaşadı
İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu

İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu
-5 derecede kritik 3 puan! Sivasspor galibiyeti hatırladı

-5 derecede inanılmaz mücadele! Goller son anlarda geldi
Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe taraftarına mektup: Dostlarına sitem etti

Taraftara mektup yazdı! Dostum dediği isimlere tepki dolu sözler
60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastanede hayatının şokunu yaşadı
Cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Sümeyye'nin son görüntüleri ortaya çıktı

Cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Son görüntüsü ortaya çıktı
Final yapan dizinin setindeki vahşette yeni gelişme

Final yapan dizinin setindeki vahşette yeni gelişme