Bingöl-Erzurum kara yolu kar nedeniyle tır trafiğine kapatıldı
Bingöl Valiliği, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl-Erzurum kara yolunun tır geçişlerine kapatıldığını açıkladı. Sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.
Bingöl Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, kentteki kar yağışı nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerektiği belirtildi.
Açıklamada, "Bingöl-Erzurum Devlet Yolu'nun Karvansaray Kavşağı ile Bingöl-Erzurum il sınırı arası, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 16.55 itibarıyla tır trafiğine kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel