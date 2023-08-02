Bingöl Emniyet Müdürü Muğla'ya, Polis Başmüfettişi Bingöl'e atandı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Bingöl Emniyet Müdürü Ali Canpolat Muğla İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanırken Polis Başmüfettişi Şükrü Orhan ise Bingöl İl Emniyet Müdürü oldu.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Bingöl Emniyet Müdürü Ali Canpolat Muğla İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanırken Polis Başmüfettişi Şükrü Orhan ise Bingöl İl Emniyet Müdürü oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarafından Emniyet Genel Müdürlüğüne yapılan atamalar hakkında kararlar, Resmi Gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan emniyet müdürleri kararnamesine göre, 52 ilin emniyet müdürleri değişirken 2019 yılından bu yana Bingöl Emniyet Müdürü görevini yürüten Ali Canpolat Muğla İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Polis Başmüfettişi Şükrü Orhan ise Bingöl İl Emniyet Müdürü oldu. - BİNGÖL