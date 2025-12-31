Bingöl'de kar yağışı; 100 köy yolu ulaşıma kapandı

BİNGÖL-ELAZIĞ KARA YOLUNUN BİR BÖLÜMÜ TIR TRAFİĞİNE KAPATILDI

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bingöl- Elazığ kara yolunun bir bölümünün TIR trafiğine kapatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bingöl-Elazığ Devlet Yolunun 0-51 kilometreleri arası (Bingöl Sancak kavşağı ile Karakoçan ayrım kavşağı arası) yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 18.30 itibarıyla TIR trafiğine kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,