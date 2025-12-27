Haberler

Karlıova'da yoğun kar; 10 köy yolu kapandı

Yoğun kar yağışı nedeniyle Bingöl-Diyarbakır ve Bingöl-Muş kara yolları saat 18.40 itibarıyla TIR trafiğine kapatıldı. Valilikten yapılan açıklamada, kapatılan yolların detayları belirtildi.

BİNGÖL-DİYARBAKIR VE BİNGÖL-MUŞ KARA YOLLARI TIR TRAFİĞİNE KAPATILDI

Bingöl Valiliği'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Bingöl- Diyarbakır ve Bingöl-Muş kara yollarının yoğun kar yağışı nedeniyle TIR trafiğine kapatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bingöl- Diyarbakır Devlet Yolunun 0-31 kilometreleri arası (Genç ilçe girişi ile Diyarbakır il sınırı arası) yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 18.40 itibarıyla TIR trafiğine kapatılmıştır. Bingöl-Muş Devlet Yolu'nun 0-61 kilometreleri arası (Kervansaray Kavşağı ile Bingöl- Muş İl sınırı arası) yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 18.40 itibarıyla TIR trafiğine kapatılmıştır" denildi.

