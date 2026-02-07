Bingöl-Diyarbakır kara yolu kar ve tipi nedeniyle tır trafiğine kapatıldı

Bingöl Valiliği, Bingöl- Diyarbakır kara yolunun kar ve tipi nedeniyle tır trafiğine kapatıldığını bildirdi.

Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu bölgede kar ve tipinin etkili olduğu belirtildi.

Bu kapsamda Genç ilçe girişi ile Diyarbakır il sınırı arasındaki yol kesiminin, saat 22.40'tan itibaren tır geçişlerine kapatıldığı kaydedildi.