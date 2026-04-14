Haberler

Bingöl'de hastanın safra kesesinden ameliyatla 2 bin 67 taş çıkarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl Devlet Hastanesi'nde bir hastanın safra kesesinden yapılan ameliyatla tam 2 bin 67 taş çıkarıldı. Ameliyatın başarıyla tamamlandığı ve hastanın kısa sürede sağlığına kavuştuğu bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, karın ağrısı ve sindirim sistemi şikayetleriyle Bingöl Devlet Hastanesine başvuran S.T'nin safra kesesinde ileri düzeyde taş birikimi tespit edilmesi üzerine cerrahi müdahale planlandığı belirtildi.

Kapalı yöntemle gerçekleştirilen ameliyatın başarıyla tamamlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyon sırasında çıkarılan toplam 2 bin 67 safra taşı, vakanın nadirliğini de gözler önüne serdi. Bu denli yüksek sayıda safra taşı vakaları oldukça nadir görülüyor. Genellikle uzun süre ihmal edilen safra kesesi hastalıklarının sonucu olarak ortaya çıkıyor. Safra taşlarının tedavi edilmemesi durumunda ciddi enfeksiyonlar, safra yolu tıkanıklıkları ve pankreatit gibi hayati riskler gelişebiliyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opr. Dr. Mustafa Yiğit, daha önce hiç bu kadar taşla karşılaşmadığını belirterek, "Meslek hayatım boyunca birçok operasyonda yer aldım ama ilk kez bir safra kesesinde bu kadar çok sayıda taşla karşılaştım. Hastamızı şifayla taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor, hastamıza şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başhekim Opr. Dr. Reha Sermed Aygören de ameliyat sonrası genel durumu iyi olan hastanın kısa sürede sağlığına kavuşarak şifayla taburcu edildiğini bildirdi.

Aygören, "Hastanemizde özellikli ameliyatlar artarak devam ediyor. Bu konuda hekimlerimiz ve yönetimimiz koordineli şekilde çalışmakta ve vatandaşlarımıza en kaliteli sağlık hizmetini verme noktasında son derece titiz davranmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

