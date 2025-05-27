Bingöl'de Zazaca Kısa Filmin Galası Gerçekleşti

Bingöl'de Zazaca Kısa Filmin Galası Gerçekleşti
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Bingöl Sinema Topluluğu tarafından hazırlanan Zazaca kısa filmin galası, Bingöl Belediyesi Konferans Salonu'nda izleyicilerle buluştu. 'Serezipon' isimli film, Zazaca'nın yaşatılmasına katkı sağlamayı ve farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Bingöl'de çekilen Zazaca kısa filmin galası yapıldı.

Bingöl Sinema Topluluğunca hazırlanan kısa film, Bingöl Belediyesi Konferans Salonu'ndaki gösterimle izleyiciyle buluştu.

Yönetmenliğini Kazım Baynal'ın üstlendiği filmin senaryosu Mahsun Celayir tarafından kaleme alındı.

Filmin yapımcılığını Ahmet Baynal üstlenirken; görüntü yönetmenliğini Osman Aratemur, sanat yönetmenliğini ise Muhammed Celayir yaptı. Dekor çalışmaları Nurullah Badakol tarafından hazırlandı, set yöneticisi Nevzat Çağlayan, drone operatörü Turgut Bayırkan oldu.

"Serezipon" (Kara Çarşamba) isimli filmin yapımcılığını Ahmet Baynal üstlenirken; görüntü yönetmenliğini Osman Aratemur, sanat yönetmenliğini ise Muhammed Celayir yaptı. Dekor çalışmaları Nurullah Badakol tarafından hazırlandı, set yöneticisi Nevzat Çağlayan, drone operatörü Turgut Bayırkan oldu.

Yaklaşık 5 ay süren çalışmanın ardından tamamlanan filmle, UNESCO'nun 2009 yılında yayımladığı raporda "yok olma tehlikesi altındaki diller" arasında yer alan Zazaca'nın yaşatılmasına katkı sunmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak hedefleniyor.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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