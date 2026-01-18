Haberler

Bingöl'de kar nedeniyle tır trafiğine kapatılan bazı şehirler arası yollar yeniden ulaşıma açıldı

Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tır geçişlerine kapatılan Bingöl-Elazığ, Bingöl-Erzurum ve Bingöl-Diyarbakır yolları yeniden ulaşıma açıldı. Bingöl Valiliği, yolların açıldığına dair bilgi paylaştı.

Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tır geçişlerine kapatılan Bingöl- Elazığ, Bingöl- Erzurum ve Bingöl- Diyarbakır kara yollarının yeniden ulaşıma açıldığı bildirildi.

Bingöl Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, kar yağışı ve tipi nedeniyle dün akşam tır geçişlerine kapatılan yollarla ilgili bilgi paylaşıldı.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Bingöl- Diyarbakır Devlet Yolu'nun Genç ilçe girişi ile Diyarbakır il sınırı arası saat 12.10 itibarıyla, Bingöl- Elazığ Devlet Yolu'nun Bingöl Sancak Kavşağı ile Karakoçan Ayrım kavşağı arası ve Bingöl-Erzurum Devlet Yolu'nun Karvansaray Kavşağı ile Bingöl-Erzurum il sınırı arası saat 12.15 itibarıyla tır trafiğine açılmıştır."

