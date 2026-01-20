Haberler

Yolu kapalı köydeki diyaliz hastası, paletli araçla hastaneye ulaştırıldı

Yolu kapalı köydeki diyaliz hastası, paletli araçla hastaneye ulaştırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'de yoğun kar ve tipinin etkisiyle köyde mahsur kalan 30 yaşındaki diyaliz hastası S.B., paletli araçla yapılan müdahale ile hastaneye ulaştırıldı. Hastanın durumunun iyi olduğu bildirildi.

BİNGÖL'de yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan diyaliz hastası S.B. (30), paletli araçla bölgeye giden Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) müdahalesi ile hastaneye ulaştırıldı.

Bingöl genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve tipi, özellikle kırsalda hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı bölgelerde ulaşım aksarken, diyaliz saati gelen ancak kapalı köy yolu nedeniyle mahsur kalan S.B. için ailesi yardım istedi. İhbarla bölgeye UMKE sevk edildi. Normal araçların ilerleyemediği köy yoluna paletli araçla giren ekipler, zorlu hava şartlarına rağmen hastanın evine ulaştı. UMKE tarafından evinden alınan S.B., güvenli bir noktada bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan hasta, Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanın durumunun iyi olduğu ve diyaliz tedavisine başlandığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Soruşturma derinleşiyor! Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü magazin yazarı gözaltına alındı
Tom Barrack'ın oyunu! ABD'nin 'gizli' vaatleri Suriye'de kaos getirdi

"Barrack" oyunu! ABD'nin gizli vaatleri kaos getirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ateşkes anlaşması askıda! Mazlum Abdi masadan kalktı, çatışmalar başladı

Korkulan oldu! Abdi masayı devirdi, bölgeden silah sesleri yükseldi
Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı

Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı
İran kan gölüne döndü! Protestolarda ölenlerin sayısı 4 bini aştı

Komşu kan gölüne döndü! Gelen haber dünyayı ayağa kaldıracak
Singo Atletico Madrid maçında oynayacak mı? İşte yanıtı

Atletico Madrid maçına yetişebilecek mi? İşte yanıtı
Ateşkes anlaşması askıda! Mazlum Abdi masadan kalktı, çatışmalar başladı

Korkulan oldu! Abdi masayı devirdi, bölgeden silah sesleri yükseldi
Türkiye devreye giriyor! 8 bin Suriyeli olmayan PKK'lı teröriste özel takip

Türkiye devreye giriyor! 8 bin teröriste yol göründü
Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor