Yolu kapalı köydeki diyaliz hastası, paletli araçla hastaneye ulaştırıldı

BİNGÖL'de yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan diyaliz hastası S.B. (30), paletli araçla bölgeye giden Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) müdahalesi ile hastaneye ulaştırıldı.

Bingöl genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve tipi, özellikle kırsalda hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı bölgelerde ulaşım aksarken, diyaliz saati gelen ancak kapalı köy yolu nedeniyle mahsur kalan S.B. için ailesi yardım istedi. İhbarla bölgeye UMKE sevk edildi. Normal araçların ilerleyemediği köy yoluna paletli araçla giren ekipler, zorlu hava şartlarına rağmen hastanın evine ulaştı. UMKE tarafından evinden alınan S.B., güvenli bir noktada bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan hasta, Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanın durumunun iyi olduğu ve diyaliz tedavisine başlandığı öğrenildi.