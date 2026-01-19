Haberler

Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle bazı şehirler arası yollar tır trafiğine kapatıldı

Güncelleme:
Bingöl-Elazığ ve Bingöl-Erzurum kara yolları, yoğun kar ve tipi nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı. Valilikten yapılan açıklamada sürücülere dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Bingöl'de yoğun kar ve tipi nedeniyle Bingöl- Elazığ ve Bingöl- Erzurum kara yollarının tır geçişlerine kapatıldığı bildirildi.

Bingöl Valiliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, sürücülere kentteki kar nedeniyle dikkatli olmaları yönünde uyarı yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yoğun kar ve tipi nedeniyle Bingöl-Elazığ Devlet Yolu'nun Bingöl Sancak Kavşağı ile Karakoçan Ayrım Kavşağı arası saat 07.45 itibarıyla, Bingöl-Erzurum Devlet Yolu'nun Kervansaray Kavşağı ile Bingöl-Erzurum il sınırı arası saat 07.50 itibarıyla tır trafiğine kapatılmıştır."

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
