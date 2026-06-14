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Bingöl'de bağımlılığa karşı pedal çevirdiler

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Yeşilay tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen 13'üncü Geleneksel Bisiklet Turu, Bingöl'de yoğun katılımla gerçekleştirildi. Katılımcılar, bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek için pedal çevirdi.

YEŞİLAY tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen 13'üncü Geleneksel Bisiklet Turu, Bingöl'de yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinliğe katılanlar, bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek için pedal çevirdi.

Bingöl'de Yeşilay Şubesi tarafından bağımlılıkla mücadele kapsamında düzenlenen 13'üncü Geleneksel Bisiklet Turu gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı düzenlenen etkinlikte çok sayıda kişi, sağlıklı yaşam ve bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya geldi.

Karşıyaka Spor Salonu önünde başlayan etkinliğe Bingöl Valisi Cahit Çelik de katıldı. Katılımcılar, uyuşturucu, kumar, teknoloji, alkol ve sigara bağımlılığına dikkat çekmek, sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla bisikletleriyle şehir turu attı.

Bingöl Yeşilay Şube Başkanı Ahmet Karaca, etkinliğin amacının bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek, "Tüm Türkiye'de 81 ilde düzenlenen Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'nu Bingöl'de de gerçekleştirdik. Amacımız bağımlılık konusunda farkındalık oluşturmak ve bağımsız bir gelecek sunmak. Spor sağlıklı yaşamın temelidir. Bu nedenle herkesi sağlıklı yaşam için pedal çevirmeye davet ediyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan Yunus Emre Yıldırım da organizasyonun her yıl düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, benzer etkinliklerin artırılmasını istedi.

Katılımcılardan Ceylan Bektaş ise etkinliğin verimli geçtiğini ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlik, bisiklet turunun tamamlanmasının ardından sona erdi.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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