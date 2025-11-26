Bingöl'de Yedikleri Yemeğin Ardından Rahatsızlanan 120 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı.

Haber: Zeynep AKAT

(BİNGÖL) - Bingöl'de Yatılı Bölge Ortaokulu ve Şehit Hikmet Saydan İlkokulu'nda verilen öğle yemeği sonrasında rahatsızlanan 120 öğrenci hastaneye sevk edildi. Valilikten yapılan açıklamada öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Adaklı ilçesindeki Yatılı Bölge Ortaokulu ve Şehit Hikmet Saydan İlkokulu'nda verilen öğle yemeği sonrasında mide bulantısı üzerine gıda zehirlenmesi şüphesi ile rahatsızlanıp hastaneye sevkedilen 120 öğrenci tedavi altına alındı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, olayla ilgili incelemenin başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlk belirlemelere göre rahatsızlanan 120 öğrencimiz peyderpey 112 Acil Sağlık ekiplerince Adaklı ve Kiğı İlçe Devlet Hastanelerine sevk edilmiştir. Bunlardan 13 öğrenci Bingöl Devlet Hastanesine yönlendirilmiş, il merkezinden 2 Çocuk Doktoru ivedilikle ilçelerimize görevlendirilmiştir. Öğrencilerimizin genel sağlık durumları iyi ve hayati tehlikeleri bulunmamakta olup tedbir amaçlı gözlem altında tutulmaktadırlar. Durumu iyileşenler taburcu edilmektedir. Olayın ardından Kaymakamlığımızın talimatıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından okul yemekhanesinde gerekli incelemeler başlatılmış, numuneler alınarak laboratuvara gönderilmiştir. Süreç Kaymakamlığımız tarafından hassasiyetle takip edilmekte olup konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Gelişmeler doğrultusunda gerekli açıklamalar yapılacak, süreç şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılacaktır."