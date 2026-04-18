Bingöl'de yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Bingöl'de gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı. Emniyet güçleri, ele geçirilen malzemeler arasında av tüfeği ve çok sayıda cep telefonunun da bulunduğunu duyurdu. Şüphelilerden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis suçuna yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda 2 yivsiz av tüfeği, 4 şarjör, çok sayıda fişek, dizüstü bilgisayar ve 12 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş
