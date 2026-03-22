Bingöl'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 13 kişi yaralandı

Bingöl-Solhan kara yolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı. Olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 38 GG 275 plakalı hafif ticari araç ile 44 AFT 124 plakalı otomobil, Bingöl- Solhan kara yolu Yüzen Adalar Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, araçlardaki 13 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile 112 Acil Sağlık, jandarma ve Solhan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, hafif ticari araçta sıkışan sürücüyü çıkardı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi
Bakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği! İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar

Bakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği
Haberler.com
500

Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon

Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon
Cinsel içerikli fotoğraflarını satan polis, hesabı ifşa olunca istifa etti

Cinsel içerikli fotoğrafları ifşa olan polis görevinden istifa etti
Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı

Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Bir SSÇ vakası daha! 'Sigara yok' diyen 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler

Bir SSÇ vakası daha! 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler
Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon

Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon
İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı

Tüm hesaplar sil baştan! Avrupa başkentlerini alarma geçiren gelişme
Ben-Gvir'i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz

Şehri görünce sinirden deliye döndü