Bingöl'de Trafik Ekiplerine Yaka Kamerası Dağıtıldı

BİNGÖL'de, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ekiplere, ses ve görüntü kaydı yapan yaka kameraları dağıtıldı. Kentte yaka kamerası olan ekip sayısı 105'e yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ekiplere, törenle yaka kamerası dağıtıldı. Kentte daha önce 90 olan yaka kamerası bulunan ekip sayısı, 105'e yükseldi. Törende konuşan Vali Ahmet Hamdi Usta, Türkiye çapında 20 bin adet yaka kamerasının dağıtıldığını ifade ederek, "Bugün burada emniyet mensuplarımıza özellikle trafikten başlamak üzere yaka kamerası dağıtım töreninde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi bu konu Türkiye'de çok çok tartışılan bir konu. Genellikle trafik uygulamalarında, trafikle ilgili ceza işlemlerinde çok her iki taraf haksız töhmetlere, haksız ithamlara yol açan bir olay. Dolayısıyla bunun önüne geçmek açısından İçişleri Bakanımızın yaptığı proje karşılığında tüm emniyet mensuplarına yaka kamerası yapmak proje yürüttü. Bu proje kapsamında da önce trafik ekiplerinden başlamak üzere şu anda Türkiye'de 20 bin adet yaka kamerası tahsis edildi. Bunlardan 90 tanesi de bizim il müdürlüğümüze geldi. Daha önceki 15 taneyle beraber şu anda 105 adet yeni nesil yaka kameralarını trafik mensuplarımıza takdim edeceğiz" dedi.

'GÜVEN DUYGUSU PEKİŞİYOR'

Vali Usta, yaka kameralarıyla elde edilen görüntülerin 30 gün süreyle saklandığını ifade ederek, "Bu yaka kameralarımız milli şirketimiz ASELSAN tarafından üretilen yapay zeka logaritmasıyla desteklenen kameralar anlık görüntü alıyor. Bu görüntüleri merkeze aktarıyor ve ses kayıtla görüntü kaydı alıyor ve bu kayıtlar 30 gün müddetle muhafaza ediliyor. Dolayısıyla 30 gün boyunca bu idari trafikle ilgili işlemlerde geriye dönük kayıtlardan bunların doğrulan imkanına sahip oluyoruz. Bu peki bize neyi sağlıyor? Özellikle vatandaşımızda bununla ilgili bir güven duygusu pekişiyor. Yapılan işle ilgili kolluk yaptığı işlerde vatandaşın yanında bir güven duygusu pekişiyor. Vatandaşımıza karşı polislerimizin, kolluk kuvvetlerimizin, vatandaşlarımızın tutum ve davranışlarında olumlu yönde bir gelişme yol açıyor. Yine özellikle kolluk kuvvetlerimize karşı olabilecek olası ihbar şikayetlerde daha etkili objektif ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, sağlanması yanında özellikle kolluk kuvvetlerimizin yine görevlerini yaptıkları esnada haksız yere asılsız ithamlar tövbe altında bırakılmasını da önemseyen bir çalışma diye değerlendiriyorum" diye konuştu.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,