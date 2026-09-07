Bingöl'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Bingöl’ün Solhan ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen tır ile 34 HSK 549 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Şehit Mehmet Türksever Bulvarı'nda çarpıştı.
Kazada, otomobildeki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA