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Bingöl'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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Bingöl’ün Solhan ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen tır ile 34 HSK 549 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Şehit Mehmet Türksever Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazada, otomobildeki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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