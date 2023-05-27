Bingöl'de TIR ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Bingöl-Diyarbakır kara yolu Makber mevkisinde meydana gelen kazada, sebze ve meyve yüklü kamyonet ile TIR kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Ahmet Kaan hayatını kaybetti, TIR şoförü Lami Demirbaş ise yaralandı.

Yazı işleri müdürlerine

Haberimize ek olarak geçtiğimiz kamyonet sürücüsüne ait olduğu belirtilen fotoğraflar kaynağından iptal edilmiştir. Bu nedenle haberimizi yeniden servis ediyoruz.