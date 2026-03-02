Haberler

Bingöl'de sanayide çalıştırılmak istenen otomobil yandı

Bingöl'de sanayide çalıştırılmak istenen otomobil yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'de bir tamirci dükkanında motor kısmından alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BİNGÖL'de tamir için getirildiği sanayi sitesinde çalıştırılmak amacıyla itilen otomobil, motor kısmından alev alarak yandı.

Olay, akşam saatlerinde Kaleönü Mahallesi, Bingöl-Muş kara yolu üzerinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre işyeri çalışanları, arıza nedeniyle bir tamirci dükkanına getirilen 12 ZZ 400 plakalı otomobili, tamir sonrası çalıştırmak amacıyla itmeye başladı. Bu sırada otomobil, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenini belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor

Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi

Trump, kabus senaryosunu ilan etti: Henüz başlamadık
İbrahim Kalın'ın kitabı, zirveye oturdu

Yazdığı kitap, bir konuda zirveye oturdu
Seçil Erzan, futbolculara yaptığı ödemeleri tek tek anlattı! Arda Turan'la ilgili flaş iddia

Futbolculara yaptığı ödemeleri tek tek anlattı
Hamaney'in yerine geçen Arafi: ABD-İsrail hesap hatası yaptı

Hamaney'in yerine geçti, mesajını verdi!
Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi

Trump, kabus senaryosunu ilan etti: Henüz başlamadık
Mbappe, sakatlığı sonrası kulüp içerisinde ortalığı karıştırdı

Sakatlığı sonrası kulüp içinde ortalığı karıştırdı
Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösteren İngiltere merkezli şirket petrol üretimini durdurdu

Sınırımızın hemen yanındaki petrol şirketi üretimi durdurdu