Bingöl'de Su ve Elektrik Kesintileri Sorunu Çözüme Kavuşturulmalı

Yeşil Sol Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, Bingöl'de su ve elektrik kesintileri sorununun çözüme kavuşturulmasını beklediklerini söyledi. Hülakü, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Bingöl'ün her tarafının suyla dolu olmasına rağmen bazı mahallelerde içme suyu sıkıntısı yaşandığını öne sürdü. Ayrıca Genç ilçesi ve köylerinde sürekli elektrik kesintisi olduğunu, bunun da elektrik dağıtım şirketinin hizmet sağlamada yetersiz kalmasından kaynaklandığını iddia eden Hülakü, bu kesintiler nedeniyle hayatın durma noktasına geldiğini savundu. Ömer Faruk Hülakü, iktidarın sağlıkta 'bir numara olduk' demesine rağmen, Bingöl'ün Kiğı, Adaklı, Yedisu ve Yayladere ilçelerinde sağlıkta sıkıntılar yaşandığını ileri sürerek, Kiğı'da uzman doktor bulunmadığını, Adaklı'da bir tane olduğunu söyledi.

Yeşil Sol Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, Bingöl'de su ve elektrik kesintileri sorununun çözüme kavuşturulmasını beklediklerini söyledi.

Hülakü, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Bingöl'ün her tarafının suyla dolu olmasına rağmen bazı mahallelerde içme suyu sıkıntısı yaşandığını öne sürdü.

Ayrıca Genç ilçesi ve köylerinde sürekli elektrik kesintisi olduğunu, bunun da elektrik dağıtım şirketinin hizmet sağlamada yetersiz kalmasından kaynaklandığını iddia eden Hülakü, bu kesintiler nedeniyle hayatın durma noktasına geldiğini savundu.

Ömer Faruk Hülakü, iktidarın sağlıkta "bir numara olduk" demesine rağmen, Bingöl'ün Kiğı, Adaklı, Yedisu ve Yayladere ilçelerinde sağlıkta sıkıntılar yaşandığını ileri sürerek, Kiğı'da uzman doktor bulunmadığını, Adaklı'da bir tane olduğunu söyledi.