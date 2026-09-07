Bingöl'de Pikap Şarampole Devrildi: 3 Yaralı
Bingöl-Sancak kara yolunda kontrolden çıkan bir pikabın şarampole devrilmesi sonucu araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bingöl'de pikabın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 12 AAC 513 plakalı pikap, Bingöl-Sancak kara yolunun Kadran köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA