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Bingöl'de Pikap Şarampole Devrildi: 3 Yaralı

Bingöl'de Pikap Şarampole Devrildi: 3 Yaralı
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Bingöl-Sancak kara yolunda kontrolden çıkan bir pikabın şarampole devrilmesi sonucu araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bingöl'de pikabın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 12 AAC 513 plakalı pikap, Bingöl-Sancak kara yolunun Kadran köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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