Haberler

Bingöl'de Otomobil Şarampole Devrildi: 7 Yaralı

Güncelleme:
Bingöl-Muş kara yolunda meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Olayda 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

BİNGÖL- Muş kara yolunda şarampole devrilen otomobilde 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Bingöl-Muş kara yolu Çavuşlar köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 23 ADL 467 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 7 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
