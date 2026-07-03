Bingöl'de refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Bingöl-Erzurum kara yolunda kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı, sürücü ve bir yolcu yaralandı.
Bingöl'de refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Bingöl-Erzurum kara yolunun Ilıcalar beldesi mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Kazada, sürücü ve otomobildeki 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik