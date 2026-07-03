Haberler

Bingöl'de refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Bingöl'de refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl-Erzurum kara yolunda kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı, sürücü ve bir yolcu yaralandı.

Bingöl'de refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Bingöl-Erzurum kara yolunun Ilıcalar beldesi mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Kazada, sürücü ve otomobildeki 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik
Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu

Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

88 yıllık kötü seri sona erdi! İsviçre bir üst tura çıktı

Bu maçta 88 yıl sonra bir ilk yaşandı!
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı

425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı
Dünya Kupası'nda skandal! Mısır Milli Takımı ile ABD polisi arasında arbede çıktı

Dünya Kupası'nda büyük skandal
Sigara ve tütün mamullerinde temmuz-aralık döneminde ÖTV artışı olmayacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigara zammıyla ilgili yeni karar
Sahadan teyit geldi: PKK, Gara Dağı'ndaki en kritik kampını boşalttı

Sahadan teyit geldi! PKK'da dikkat çeken hareketlilik
'Evde çalınır' diye yanında taşıdığı 400 gram altını pazarda çaldırdı

"Evde çalınır" korkusuyla yanına aldı! Pazarda tüm serveti buhar oldu