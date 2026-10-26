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Bingöl'de pikap ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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Bingöl'de pikap ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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Bingöl'de pikap ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bingöl'de pikap ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'nde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 12 AAH 816 plakalı pikap ile 12 ACH 492 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 2 kişiye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahalede bulunuldu.

Kaynak: AA
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