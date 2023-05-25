Bingöl'de pasajın çatı katındaki yangın, atölye ve camiye sıçradı

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde 2 katlı eski belediye pasajının çatı katında çıkan ve tekstil atölyesiyle camiye sıçrayan yangın, yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Karlıova ilçe merkezindeki 2 katlı eski belediye pasajının çatı katında, saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede ikinci kattaki tekstil atölyesi ve camiye sıçrarken, işçiler tahliye edildi. İhbarla, adrese itfaiye ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün TOMA ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınıp söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.