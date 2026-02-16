Haberler

Bingöl'de Yaya Otomobilin Çarpmasıyla Yaralandı

Güncelleme:
Bingöl'ün Solhan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Yeni Mahalle Şehit Mehmet Türksever Bulvarı'nda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 DY 1919 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan U.G'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan U.G, ambulansla Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
