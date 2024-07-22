Bingöl'de Otomobilin Çarptığı Çocuk Hayatını Kaybetti

BİNGÖL'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Ahmet Eren Mintaş (13), hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 20 Temmuz'da akşam saatlerinde Saray Mahallesi Bingöl-Muş kara yolunda meydana geldi. Koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Eren Mintaş'a, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ahmet Eren, metrelerce havaya savrularak ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ahmet Eren, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, sürücü gözaltına alındı. Ahmet Eren Mintaş, bugün hastanede hayatını kaybetti. Cenaze otopsi için morga götürülürken, sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.